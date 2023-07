Cathy Hummels' Sohn Ludwig vermisst Papa Mats aktuell sehr

Ludwig (5) möchte Zeit mit seinem Papa Mats Hummels (34) verbringen! Lange Zeit waren der Fußballer und Cathy Hummels (35) ein Paar. 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren und machte das Liebesglück seiner Eltern vorerst perfekt. Doch 2021 trennten sich die beiden und ließen sich ein Jahr später scheiden. Für den Kleinen wollten Cathy und Mats jedoch immer zusammenhalten. Jetzt erzählt die Influencerin: Ludwig vermisst seinen Papa.

Mit seinem Verein Borussia Dortmund befindet sich der Sportler aktuell inmitten der Vorbereitungen für die kommende Saison. Bald reist die Mannschaft auch ins Trainingslager in die USA. Deswegen kann Ludwig seinen Papa gerade nicht sehen, was ihn sehr traurig macht. Auf Instagram teilt die Moderatorin: "Kennt ihr das Drama? Weg von Papa bedeutet", dahinter setzt sie ein weinendes Smiley. "Gott sei Dank weiß ich, wie ich seinen Schmerz wegzaubern kann", weiß die Beauty sich zu helfen. In der nächsten Sequenz gibt sie die Auflösung: Ludwig darf Fußball spielen und dabei die drei Fragezeichen hören.

Der Fußballstar ist mit seinem Verein oft unterwegs. Trotzdem findet er regelmäßig Zeit für seinen Sprössling. Zuletzt kickte der Abwehrspieler mit seinem Sohn im Stadion von Borussia Dortmund. Das Papa-Sohn-Duo hatte dabei eine Menge Spaß!

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Mats und Ludwig in Miami

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2022

GettyImages / Lukas Schulze Mats Hummels und sein Sohn Ludwig

