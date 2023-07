Krise überwunden? Gigi Birofio und Dana tanzen zusammen

Dana Feist und Gigi Birofio (24) wirken wieder total happy zusammen! Seit einigen Monaten sind die beiden Reality-TV-Stars schon ein Paar. In den sozialen Medien hatten sie ihren Followern immer wieder gezeigt, wie verliebt sie sind. Als kein niedlicher Pärchen-Content mehr folgte, verdichteten sich die Spekulationen um eine Liebeskrise. Doch jetzt posten Gigi und Dana Videos, auf denen sie eng umschlungen miteinander tanzen.

Auf Instagram teilte Gigi ein Video, wie er mit seiner Liebsten auf einem Festival tanzt. Die beiden fassen sich an den Händen und der Italiener führt seine Freundin. Die Turteltäubchen umarmen sich innig und lachen sich an. Sie scheinen eine Menge Spaß zu haben und die Beziehungsprobleme einfach wegzutanzen!

Auf dem Mates-Date-Event sprach die Influencerin mit Promiflash über die letzten Krisengerüchte. "Was heißt Krise, also jede Beziehung hat irgendwo einen Streitpunkt", machte sie klar. Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen, sei für sie ein No-go. "Ich persönlich bin ein Mensch, der das nicht öffentlich diskutiert. Es geht auch keinen an, ob wir Streit haben oder ob es gut läuft", betonte die Beauty.

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Gigi Birofio, Reality-TV-Stars

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dana Feist, Reality-TV-Darsteller

scoolz-pixx Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

