Dana Feist will die Beziehung mit Gigi Birofio privat halten

Dana Feist hat klare Regeln für ihre Beziehung. Seit Anfang des Jahres ist die einstige Are You The One?-Teilnehmerin mit Luigi Birofio (24) liiert. Die Influencer gewähren ihren Fans ab und an Einblicke und teilen im Netz romantische Pärchen-Schnappschüsse. Doch seit einigen Wochen wird spekuliert, dass die zwei in einer Krise stecken. Im Gespräch mit Promiflash verriet Dana, ob an den Gerüchten was dran ist oder nicht...

"Was heißt Krise, also jede Beziehung hat irgendwo einen Streitpunkt", machte sie auf dem Mates-Date-Event klar. Die Beauty erklärte anschließend, dass es für sie ein No-go sei, die Konflikte zwischen ihr und Gigi mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Ich persönlich bin ein Mensch, der das nicht öffentlich diskutiert. Es geht auch keinen an, ob wir Streit haben oder ob es gut läuft", betonte Dana im Promiflash-Interview. Stattdessen sei es ihr wichtig, die Differenzen mit ihrem Freund zu klären.

Doch allzu privat dürfte es demnächst nicht mehr werden. Dana und Gigi sollen nämlich an der neuen Staffel vom Sommerhaus der Stars teilgenommen haben, wo ihre Liebe auf die Probe gestellt wurde. In verschiedenen Spielen müssen die Paare stets ihr Bestes geben, um sich am Ende das Preisgeld in der Show sichern zu können.

scoolz-pixx Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

AEDT Dana Feist und Gigi Birofio, Februar 2023

