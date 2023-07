Trotz Nacktfotos: Cathy Hummels fühlt sich nicht immer schön

Cathy Hummels (35) macht erneut ihren Standpunkt klar. Die Kampf der Realitystars-Moderatorin zeigt sich bereits seit einigen Monaten freizügiger im Netz und erntet dafür jede Menge Gegenwind von ihren Fans. Doch die Ex von Mats Hummels (34) lässt sich davon nicht aus dem Konzept bringen und legte im vergangenen Juni sogar noch einen drauf: Sie zierte das Cover des Erotikmagazins Playboy. Auch wenn Cathy sich sichtlich wohl in ihrem Körper fühlt, ist dem nicht immer so!

Die Mama eines Sohnes teilt auf ihrem Instagram-Account erneut Schnappschüsse mit viel nackter Haut: Sie trägt auf dem Foto nur eine Jeans-Hose, ihre Brust schirmt sie mit ihrer Hand vor der Kamera ab. "Manchmal fühle ich mich schön und manchmal nicht", gibt sie in der Bildunterschrift zu und merkt an: "Das ist normal, weil ich mich nicht 'nur' auf mein Äußeres reduziere oder mich reduzieren lasse. Aber: Selbstbewusstsein und auch Nacktheit haben nichts mit Reduzierung oder falschem Körperbild zu tun." Deshalb stellt sie noch einmal klar, dass sie sich trotz einiger Anflüge von Selbstzweifeln wohl in ihrer Haut fühle.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Cathy ihre zeitweise selbstkritische Wahrnehmung zugegeben. Zu einem sexy Bikini-Pic von sich hatte sie dazu geschrieben: "Der Hintergrund dieses Postings ist: Ich hatte heute ein paar Selbstzweifel und hab angefangen mich mit anderen zu vergleichen. Fand mich nicht schön. Ich habe dann Stopp zu mir selbst gesagt. Ein konstruktives Selbstgespräch geführt."

Cathy Hummels, Moderatorin

Cathy Hummels in München, Juni 2023

Cathy Hummels im Juli 2023

