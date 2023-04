Schon kugelrund: Sängerin LaFee erwartet ihr erstes Baby!

Sie hat Großartiges zu verkünden! Sängerin LaFee (32) hatte sich durch Songs wie "Virus" oder "Heul doch" in der deutschen Musikszene einen Namen gemacht. In den vergangenen Jahren wurde es dann allerdings etwas still um die Musikerin. Im Sommer 2022 überraschte sie ihre Fans jedoch mit romantischen Hochzeitsfotos und auch der nächste private Meilenstein lässt nicht lange auf sich warten. Die Beauty gibt via Instagram bekannt: Sie erwartet ihr erstes Kind! Die Weggefährtin Nina Moghaddam (42) kann ihre Freude nicht zurückhalten und kommentiert: "Krass! Herzlichen Glückwunsch! Wie schön ist das denn bitte! Ich freue mich sehr für euch."

