Ex-Torwart Brad Knightons Tochter bei Bootsunfall gestorben

Brad Knightons Familie muss eine furchtbare Zeit durchmachen. Jahrelang hatte der Torwart für die Major League Soccer – die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball – auf dem Feld gestanden. Anfang 2023 hing er seine Karriere aber an den Nagel, unter anderem wohl, um sich mehr auf seine Familie konzentrieren zu können. Nun muss Brad einen schlimmen Verlust durchstehen: Seine Tochter Olivia ist bei einem tragischen Bootsunfall ums Leben gekommen.

Laut eines Statements des Department of Natural Resources auf Twitter ereignete sich der Unfall am Freitag im US-Bundesstaat South Carolina. Dort sei ein Boot mit zwölf Menschen durch eine plötzliche Heckwelle, die durch ein anderes Schiff verursacht wurde, erschüttert worden. Neun Personen sind dabei von Bord gefallen, darunter auch Brads elfjährige Tochter Olivia. Die Elfjährige sei von der Schiffsschraube des Bootes getroffen worden, als sie ins Wasser fiel. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, doch verstarb an ihren Verletzungen.

Bei Brad, seiner Frau Britney und ihren beiden weiteren Kids Owen und Brooks sitzt der Schmerz tief. "Es gibt keine Worte, die die Tiefe unserer Trauer und unseres Schmerzes in diesem Moment ausdrücken können. Unsere Familie steht immer noch unter Schock über den plötzlichen und tragischen Verlust unserer schönen und brillanten Tochter Olivia", schreibt er auf Instagram und fügt trauernd hinzu: "Irgendwie werden wir das gemeinsam als Familie durchstehen. [...] Wir lieben dich, Olivia."

