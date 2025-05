Es steht fest: Dieser Promi ist der "Dancing Star" 2025

Das große Finale von Let's Dance hatte es wirklich in sich – es war ein Abend voller großer Emotionen. Gleich zu Beginn holten sich San Diego Pooth (21) und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) satte 30 Punkte für ihren Cha-Cha-Cha zu "Bang Bang". Ein stolzer Anfang, auf den gleich zwei Bomben folgten: Auch Fabian Hambüchen (37) und Tänzerin Anastasia Maruster bekommen für ihren Paso Doble die volle Punktzahl, genauso wie Taliso Engel und seine Patricija Ionel (30)! Der Para-Schwimmer legte einen emotionalen Contemporary hin. Der Auftakt bewies also, dass alle Finalisten das Zeug zum Dancing Star haben. Doch wer holte sich am Ende den Pokal?

Nach Jury-Punkten hätte es Olympiaturner Fabian werden sollen. Den gesamten Abend über holte er sich durchweg die Höchstpunktzahl für alle seine tänzerischen Darbietungen von Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) ab. Mit 90 Punkten insgesamt stand ihm der Sieg zu – an zweiter Stelle stand Taliso mit nur einem Punkt weniger! Diego bildete nach der Jury-Wertung das Schlusslicht. Doch dann wendete sich das Blatt: Die Punkte aus dem Zuschauervoting wurden endlich ausgewertet. Diego und Ekat sicherten sich dank der Zuschauer letztendlich doch noch den ersten Platz und gewannen das große Finale!

Die Tanzeinlagen der Promis sorgten für Lacher und sogar für einige Tränen. Diego, der Jüngste aus der Runde, konnte sein Glück am Ende gar nicht fassen. Anscheinend hatte er als Allerletzter damit gerechnet, das Ding am Ende zu gewinnen. Nach der Verkündung drehte er sich zu Fabian und meinte rührend: "Es tut mir leid." Fabian nahm es jedoch gelassen – die "Let's Dance"-Kandidaten sind über die letzten Wochen immerhin eng zusammengewachsen und können sich füreinander freuen. Auch an Ekat richtete Diego an diesem Abend einige rührende Worte. Vor ihrem gemeinsamen langsamen Walzer sagte er noch: "Du hast mein Leben verändert. Es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht mit dir."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Diego Pooth und Ekat Leonova bei "Let's Dnace", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen bei "Let's Dance", 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige