440 Euro Strafe: Serkan Yavuz' Auto wurde abgeschleppt

Manchmal spielt einem das Leben übel mit – das dachte sich wohl auch Serkan Yavuz (32), als er morgens in sein Auto steigen wollte und statt des Wagens nur den Hinweis eines Abschleppdienstes vorfand. "Verdammte Scheiße, heute startet der Tag schon wieder richtig beschissen. Ich bin abgeschleppt worden", ärgerte er sich in seiner Instagram-Story. Für das Falschparken muss der Realitystar ordentlich blechen: 440 Euro Strafe kostet ihn das Missachten des Hinweisschilds.

Auch wenn er seinen eigenen Fehler einsieht, ärgert Serkan sich ziemlich darüber. "Ich bin selber schuld. Ich denke ja immer, mich jagt jemand und ich muss alles schnell, schnell machen", gibt er resigniert zu. Am Abend zuvor habe er noch mit seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (31) das Auto getauscht, um dieses am nächsten Tag zur Werkstatt zu bringen. In all dem Trubel habe er nicht bemerkt, dass er das Fahrzeug in einer Halteverbotszone abgestellt hatte.

Tatsächlich scheint der ehemalige Bachelorette-Kandidat im Moment nicht gerade von Glück verfolgt zu werden. Am Tag zuvor entdeckte er einen seltsamen Fleck an seinem Hals. Was für den einen oder anderen Fan verdächtig nach einem Knutschfleck aussah, stellte sich aber als eine weitaus weniger romantische Hautveränderung heraus. "Es ist kein Knutschfleck! Ich war deswegen in der Apotheke und musste mir eine Creme holen. Es soll wohl ein kleiner Hautpilz sein. Ekelhaft", erzählte Serkan in seiner Instagram-Story.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Mai 2025

