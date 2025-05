"Andere Probleme": Rebecca Ries wurden Fake-Follower gekauft

Rebecca Ries ist sauer. Die Reality-TV-Bekanntheit wollte sich nach ihrer Trennung von Göktug Göker eine Auszeit von den sozialen Medien nehmen. Nun sieht sie sich aber gezwungen, sich auf Instagram zu äußern, um auf ein ärgerliches Problem aufmerksam zu machen. "Eigentlich wollte ich mich noch nicht bei euch melden, weil ich einfach noch heilen möchte. Aber wer auch immer mir gerade hier Fake-Follower kauft, was ist dein Ziel?", schimpft die ehemalige Bachelor-Kandidatin und fügt hinzu: "Ich hab wirklich andere Probleme und Sorgen, als jetzt diesen ganzen Sche*ß wieder zu entfernen. Gib dein Geld sinnvoll aus und nicht für mein Profil."

Wie die frischgebackene Mama bereits betonte, braucht sie derzeit Zeit und Ruhe, um den Stress der vergangenen Woche zu verarbeiten. Nur einen Monat nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Malik trennte sich Gök von ihr – womit nicht nur Rebecca nicht rechnete, sondern auch die Fans. Seitdem ist die Bachelor in Paradise-Bekanntheit am Boden zerstört. "Ich hatte heute meine erste Panikattacke. Es war beängstigend und überwältigend und es hat mir gezeigt, dass ich auf mich aufpassen muss", offenbarte sie vor wenigen Tagen und kündigte an, sich vorerst zurückzuziehen.

Nun musste Rebecca ihre Pause aber kurzzeitig unterbrechen. Bezüglich der Fake-Follower steht sie allerdings nicht allein da: Wie TV-Kollegin Leyla Lahouar (29) kürzlich erzählte, passierte ihr eine ähnliche Situation. In kürzester Zeit stiegen die Follower der einstigen Let's Dance-Kandidatin von 1,3 Millionen auf zwei Millionen. Sie stellte jedoch klar: Sie hat ihre Reichweite nicht künstlich aufgebessert. "Ich würde niemals Follower kaufen", verdeutlichte die Dschungelcamp-Bekanntheit im Netz und ergänzte: "Aus irgendeinem Grund kommen seit Tagen im Sekundentakt neue Follower auf mein Profil, die alle nicht echt sind."

Anzeige Anzeige

Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

ActionPress / Andre, Jerry Reality-TV-Star Leyla Lahouar, 2024

Anzeige Anzeige