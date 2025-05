"Alles was zählt"-Comeback: Wie lange bleibt Julia Augustin?

Julia Augustin (37) feiert ihr Comeback in der RTL-Serie Alles was zählt. Seit dem 21. Mai ist sie wieder in ihrer Paraderolle als Vanessa Steinkamp zu sehen. Nach mehreren Jahren Abwesenheit fühlt sich die Schauspielerin sofort wieder heimisch am Set. Besonders freute sie sich beim Drehbeginn, alte Kolleginnen und Kollegen wie Tatjana Clasing (61), Silvan-Pierre Leirich (64) und Kaja Schmidt-Tychsen (44) wiederzusehen. Auf die Frage, wie es mit ihrer Rolle weitergeht und ob sie langfristig zurückkehrt, lässt Julia die Fans allerdings noch im Ungewissen: "Das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Das wäre ja langweilig", erklärte sie im Gespräch mit spot on news.

Auch auf die Frage, wie ihre Pläne in der Schauspielwelt generell aussehen, antwortete Julia schwammig: "Als Schauspielerin weiß man ja nie genau, was die Zukunft bringt – so bleibt es immer spannend. Schauen wir mal, was wird!" Zurück am Set erwartete Julia eine vertraute Umgebung, in der "sich abgesehen von ein paar neuen Gesichtern nichts geändert hat". Sie habe "immer mal wieder Kontakt" mit den Kollegen gehalten, doch das Serienleben drehe sich schnell weiter. Ihre Figur Vanessa kehrt nach längerer Forschungstätigkeit in Seoul nach Essen zurück, wo die Serie spielt. Die Ärztin freut sich darauf, wieder mit lebenden Patienten statt nur im Labor zu arbeiten.

Auch wenn Julia nicht verraten will, wie lange sie nun bei "Alles was zählt" bleibt, verriet sie, wie sich die Rückkehr zur Serie für sie anfühlte. Seit 2006 prägte sie über Jahre hinweg eine der Hauptfiguren mit kleinen Unterbrechungen. Zuletzt stieg sie 2021 aus, bevor sie nun ihr Comeback feierte. Ihre Zeit bei "Alles was zählt" beschreibt sie als familiär und voller besonderer Erinnerungen.

Instagram / julia.augustin_ Lars Korten, Kaja Schmidt-Tychsen, Julia Augustin, Silvan-Pierre Leirich und Tatjana Clasing

Igor Dolgatschew und Julia Augustin bei einer Autogrammstunde in Köln

