Obdachlos: Amira Aly erinnert sich an persönlichen Tiefpunkt

Amira Aly (32), bekannt als Moderatorin und Social-Media-Star, hat in einem Podcast über die dunkelsten Kapitel ihrer Jugend gesprochen. In "Iced Macho Latte" mit Paula Lambert (51) erinnerte sich die zweifache Mutter an schwierige Zeiten in ihrer Heimat Klagenfurt, als sie im Alter von 14 Jahren obdachlos war. Nach einem Streit mit ihrem Stiefvater verließ sie ihren familiären Wohnort und fand vorübergehend Unterschlupf bei Freunden, in einer Garage oder schlief im Freien. Ohne Geld und Essen war sie gezwungen, Schokolade im Supermarkt zu stehlen, eine Tat, der sie heute mit Scham begegnet.

Schließlich fand Amira in einer Jugendnotschlafstelle Schutz und wurde nach ein paar Monaten in ein Kriseninterventionszentrum und später in betreutes Wohnen gebracht. Besonders schmerzlich blieb ihr die Situation in Erinnerung, als ihre Mutter und ihr Stiefvater sie nicht bei der Polizei abholten. Auch sprach sie offen darüber, dass sie sich in dieser schweren Zeit selbst verletzt hatte: "Jeder kennt meine Narben. Ich werde sehr oft darauf angesprochen, dass ich mich auch sehr viel selbst verletzt habe. Das war mein Tiefpunkt", gestand sie und berichtete, wie diese Erfahrungen sie nachhaltig geprägt haben.

Mittlerweile hat Amira Frieden mit ihrer Vergangenheit geschlossen und arbeitet aktiv daran, die alten Narben auch innerhalb der Familie zu heilen. Gemeinsam hätten sie vieles aufgearbeitet, betonte sie, und ein harmonischeres Verhältnis gefunden. "Wir haben uns schon 1000 Mal ausgesprochen und wir haben alle unsere Fehler eingesehen. Wir sind eine Familie, wir lieben uns", erklärte sie. Heute lebt sie mit ihrem Partner Christian Düren (34) und ihren beiden Kindern ein geregeltes Leben und blickt nach vorn, gestärkt durch die Erfahrungen ihrer Jugend. "Ich weiß, was ich aushalten kann", sagte sie im Rückblick auf die schwierigen Jahre.

Panama Pictures / ActionPress Amira Aly, Moderatorin

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

