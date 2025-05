Mädchen oder Junge? Lisa Marie Akkaya verrät Babygeschlecht

Lisa Marie Akkaya (24) erwartet ihr zweites Kind. Die Reality-TV-Bekanntheit durchlebt momentan jedoch eine schwierige Zeit, da ihr Baby in Lebensgefahr schwebt. Angesichts des Ernstes der Lage möchte sie das Geschlecht ihres Nachwuchses nicht länger für sich behalten – und gibt jetzt in ihrer Instagram-Story preis, ob sie und ihr Mann Furkan (24) einen Sohn oder eine Tochter erwarten. "Ja, es ist wieder ein Junge", verrät die TV-Bekanntheit und fügt hinzu: "Wie ihr gemerkt habt, habe ich das Geschlecht gestern verraten, aber wir finden es auch einfach nicht mehr richtig, daraus noch ein Geheimnis zu machen, bei allem, was passiert ist."

Die 24-Jährige wurde vor wenigen Tagen mit starken Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um Frühwehen, da der Geburtsvorgang bereits begonnen hatte. Dieser musste jedoch dringend gestoppt werden: Da sich Lisa erst im sechsten Monat befindet, ist ihr Baby noch nicht lebensfähig. Der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidatin konnte in der Klinik aber glücklicherweise vorerst geholfen werden – und sie gibt sich nun hoffnungsvoll, dass alles gut wird. "Alles, was gerade zählt, ist, dass er noch geduldig ist und überlebt. Mein kleiner Junge muss jetzt stark sein", betont sie.

Furkan teilte die Schocknachricht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit den Fans. Gestern meldete sich Lisa dann erstmals selbst zu Wort. "Mir wurde gesagt, ich werde mein Baby tot gebären müssen, wenn der Vorgang nicht gestoppt werden kann und auch wenn es überlebt, dann nur von kurzer Dauer und dass ich mich dann gleich verabschieden müsse, weil es einfach noch nicht lebensfähig ist", schrieb sie in ihrer Story. Glücklicherweise habe sich die Situation aber ein wenig gebessert: "Unser Baby ist Gott sei Dank noch in meinem Bauch – wie lang und ob das so bleibt, wissen wir nicht."

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya und Lisa Straube, TV-Bekanntheiten

