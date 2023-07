"Noch hundert Babys": Jenny Frankhauser liebt Steffen sehr

Jenny Frankhauser (30) ist ganz vernarrt in ihren Schatz. Ende 2019 hatte die Schwester von Daniela Katzenberger (36) ihren Fans Steffen König, den neuen Mann an ihrer Seite, vorgestellt. Doch nur wenig später war Schluss – bis sie sich Mitte 2020 wieder zusammenrauften. Heute sind die beiden glücklich wie nie zuvor und leben mit ihrem Söhnchen Damian ihren Familientraum. Und Jenny kann gar nicht genug von Steffen in der Vaterrolle bekommen!

Auf Instagram teilt die ehemalige Dschungelkönigin nun ein Video, in dem man im Hintergrund ihren Sohn herzlich lachen hört, weil sein Vater mit ihm spielt. Ein Anblick, der Jenny zum Schmelzen bringt! "Verliebe mich in diesen Mann einfach immer mehr. Könnte mir keinen besseren Vater für Damian vorstellen", schwärmt sie. Für sie sei nichts attraktiver als ein liebevoller Vater. "Könnte noch hundert Babys mit dem machen", witzelt sie.

Doch wie viel Nachwuchs will das Traumpaar wirklich bekommen? Zuletzt verriet Jenny, dass sie sich auf jeden Fall noch ein weiteres Kind wünschen. Nur, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen wollen, ist noch nicht klar: "Wir würden uns sehr über eine Prinzessin freuen, aber irgendwie ist die Vorstellung, einen Bruder für Damian zu haben, noch schöner."

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juli 2023 in Side

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Partner Steffen König

