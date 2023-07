Wow! Nick Cannon überrascht Abby De La Rosa mit 3.000 Rosen

Hier liegt echte Romantik in der Luft! Nick Cannon (42) ist stolzer Vater von zwölf Kindern – drei davon konnte der Comedian bereits mit DJane Abby De La Rosa auf der Welt begrüßen. Erst im vergangenen November kam ihr Töchterchen Beautiful Zeppelin zur Welt. Nun macht der Moderator deutlich, wie sehr er die Mutter seiner Kids wertschätzt: Nick überschüttet Abby mit ganz viel Liebe!

"Ich bin gerade sehr emotional", gestand Abby unter Freudentränen in einem neuen Reel via Instagram. Der Grund: Nick überraschte die 32-Jährige am Arbeitsplatz mit einer großen Portion Romantik – das komplette Studio von "The Daily Cannon" war mit 3.000 roten Rosen gefüllt. Die Beauty war wegen der süßen Geste völlig baff und gab dem 42-Jährigen ohne zu zögern einen liebevollen Kuss auf die Lippen. "Danke Nick, heute war magisch", schwärmte sie unter dem Clip.

Bereits im April verriet der Schauspieler in der "Howard Stern Show", dass Abby demnächst mit ihm auf Sendung gehe. "Das Schöne an Abby ist, dass ich sie beim Radio kennengelernt habe", erklärte er im Gespräch. Nick habe sich damals vor allem in die Energie der DJane verliebt. "Als ich meine neue Show begann, dachte ich: 'Der einzige DJ, den ich will, ist die Frau, die meine Kinder bekommen hat", fügte er hinzu.

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa im Juli 2023

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Kids im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de