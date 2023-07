"Anaphylaktischer Schock": Romina Palm ist im Krankenhaus!

Was ist bei Romina Palm (24) los? Die Beauty war durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel im Jahre 2021 berühmt geworden. Seitdem ist sie erfolgreich als Influencerin tätig und gibt ihren knapp 900.000 Fans im Netz immer wieder Updates aus ihrem Alltag. Doch nun teilt die Kölnerin eine besorgniserregende Nachricht mit ihren Followern: Romina liegt aufgrund eines anaphylaktischen Schocks im Krankenhaus!

Das berichtet die 24-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. "Der Grund, weshalb heute noch nichts von mir kam.... Ich hatte gestern einen wunderschönen Abend, bis ich plötzlich einen anaphylaktischen Schock bekommen habe. Das zweite Mal in meinem Leben, mit den gleichen Symptomen", schreibt sie unter ein Foto, das ihren Arm mit einer Infusion zeigt. Wie es genau zu der anaphylaktischen Reaktion gekommen ist, gibt Romina aber nicht preis. Aber sie gibt bereits Entwarnung: "Das Team hat sich bestens um mich gekümmert und auch jetzt hier im Krankenhaus werde ich bestens versorgt."

Womöglich wird Romina in dieser Zeit von ihrem mutmaßlichen neuen Freund unterstützt. Sie soll nämlich seit einigen Wochen wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Laut eines Promiflash-Insiders sollen sich die beiden "in der Kölner Bubble" kennengelernt haben: "Auf Ibiza hat sich das Ganze von einer Bekanntschaft wohl intensiviert und jetzt spricht er schon von einer Beziehung."

Instagram / rominapalm Romina Palm im Krankenhaus

Instagram / rominapalm Romina Palm

Instagram / genopoly Romina Palm und ihr angeblich neuer Freund Gene

