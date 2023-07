Offiziell? Romina Palms angeblicher Lover postet Pärchen-Pic

Macht Romina Palm (24) ihre neue Beziehung hier etwa offiziell? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin war bis vor einigen Monaten mit Stefano Zarrella (32) liiert. Die beiden waren sogar verlobt. Doch die Liebe zerbrach und das Model soll mittlerweile sogar wieder einen neuen Freund haben. Bestätigt ist das allerdings bisher nicht. Doch jetzt teilt Rominas angeblicher neuer Lover ein auffällig inniges Bild der beiden!

Gene soll der Mann heißen, der Rominas Herz erobert haben könnte. Und nun könnte sich die Beziehung der beiden sogar bestätigen. In seiner Instagram-Story teilt er ein Bild, das verdächtig nach einem Pärchenfoto aussieht. Arm in Arm posieren die Laufstegschönheit und ihre angebliche Romanze für die Kamera. Während er fröhlich über das ganze Gesicht strahlt, wirft die 24-Jährige sich jedoch in ihre beste Modelpose. Zufrieden wirken sie aber beide. Rominas Ex scheint mit der neuen Liebe jedenfalls keine Probleme zu haben: Stefano folgt seinem vermeintlichen Nachfolger bereits.

Es ist nicht das erste Mal, dass Romina und Gene sich gemeinsam zeigen. Bereits vor etwa einer Woche teilte er ein Spiegelselfie von sich. Im Hintergrund ist der Rotschopf an einer Säule lehnend zu sehen. Auch wenn sie bisher nicht bestätigt haben, ein Paar zu sein – die beiden verstecken nicht, dass sie offenbar gerne Zeit miteinander verbringen.

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Juni 2021

Instagram / rominapalm Romina Palm

Instagram / genopoly Romina Palm und ihr angeblicher Lover Gene im Juni 2023

