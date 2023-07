Darum feuern Bushido und Anna-Maria Ferchichi Kindermädchen

Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) müssen ab jetzt wohl auf eines ihrer Kindermädchen verzichten. Ende des vergangenen Jahres hatten der Rapper und seine Frau ihre Koffer gepackt und Deutschland den Rücken gekehrt. Zusammen mit ihren Kindern zogen sie nach Dubai. Um den Alltag mit so vielen Kids zu stemmen, engagierten sie Nannys – jeder ihrer Drillinge bekam eine eigene. Doch eine der drei Kindermädchen wurde jetzt schon wieder gefeuert.

"Es hat sich oft abgezeichnet, dass die Dame, die jetzt gegangen ist, nicht so kollegial zu den anderen Nannys war", erzählt die Achtfachmama in ihrer Instagram-Story. Der Rauswurf hatte auch einen bestimmten Grund: "Man kann sagen, sie war die Trägste von allen." Was Anna-Maria aber am meisten gestört hat, war der Umgang der Nanny mit den älteren Kindern des Paares. "Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie es ist, mit den größeren Geschwistern. Da gibt es manchmal einfach Gezicke, und sie sind laut. Trotzdem muss man geduldig und freundlich sein, was ein paar Mal nicht der Fall gewesen ist", macht die Beauty ihrem Ärger Luft.

Trotz allem würde die Influencerin ihr Leben im Wüstenstaat nicht missen wollen: "Nein, ich würde mein Leben in Dubai mit allem drum und dran nicht wieder hergeben." Das liege vor allem an der guten Unterstützung: "In Dubai muss ich meine Kinder beispielsweise nicht immer von der Schule abholen, weil das auch der Fahrer machen kann. Das gibt einem einfach sehr viel Freiraum."

