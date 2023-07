"Für immer vermissen": Billie Eilish trauert um ihre Hündin

Billie Eilish (21) muss einen schweren Verlust verkraften. Die Sängerin ist inzwischen zum Weltstar geworden – ihr Herz für Tiere hat Billie dennoch nicht verloren. Zum Geburtstag ihres Hundes Shark teilte sie im Netz sogar einige Videos und Bilder und machte dem Vierbeiner eine süße Liebeserklärung. Doch nun steht der "Ocean eyes"-Interpretin wohl keine leichte Zeit bevor: Ihr geliebter Hund Pepper ist verstorben.

Auf Instagram nimmt Billie Abschied von ihrer treuen Begleiterin. "Pepper, meine lebenslange beste Freundin. Ich werde dich eines Tages wiedersehen, süßes Mädchen. Du hast es 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest!", widmet sie dem Tier süße Worte. Sie werde ihrer Freundin für immer vermissen und es sei ein wirklich harter Tag, fügt Billie hinzu.

Ihre Fans bekunden Billie ihr Beileid. "Hunde zu lieben ist einer der besten Teile des Menschenseins", stellt ein Follower fest. "Unser tiefstes Beileid an die ganze Familie. Ruhe in Frieden, Pepper" und "Süße Pepper, ruhe in Frieden, bestes Mädchen" schreiben zwei weitere Fans unter den Post.

Instagram / billieeilish Billie Eilishs Hund Pepper

Instagram / billieeilish Billie Eilish mit ihrem Hund Pepper

Instagram / billieeilish Billie Eilish mit ihrem Hund Pepper

