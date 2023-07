Salma Hayek gratuliert Jennifer Lopez mit Throwback-Foto

Salma Hayek (56) gratuliert ihrer Kollegin auf eine ganz besondere Art und Weise. Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (50) feierten 2021 ihr großes Liebes-Comeback. Nur ein Jahr später folgte die große Traumhochzeit auf dem Anwesen des "Batman"-Darstellers. Vor wenigen Tagen zelebrierten die beiden Hollywoodstars sogar ihren allerersten Hochzeitstag – und ihre Feierlaune können sie sich gleich beibehalten: Heute ist J.Los 54. Geburtstag! Den nimmt Schauspielkollegin Salma nun als Anlass, um ein altes Gruppenfoto mit der Sängerin und ihrem Liebsten Ben zu teilen!

Auf Instagram teilt die Mexikanerin jetzt ein Bild, das sie gemeinsam mit Freunden in jungen Jahren zeigt. Darunter befinden sich unter anderem auch Jennifer und direkt hinter ihr Ben! "Happy Birthday, J.Lo! Letzte Nacht, aus heiterem Himmel, habe ich dieses Bild gefunden. Ich schätze, es bedeutete, dass ich es an deinem besonderen Tag teilen muss", schreibt die "Kindsköpfe"-Darstellerin zu dem Throwback-Foto und merkt an: "Es erinnerte mich an die Zeit, als sie sagten, wir würden es nicht schaffen."

J.Lo selbst postet an ihrem 54. Geburtstag einige Fotos und Videos, die sie in jungen Jahren zeigen: Darunter befinden sich sogar einige Kinderbilder von ihr! So ist Jennifer beispielsweise als kleines Mädchen auf dem Arm ihrer Mutter zu sehen. Andere kurze Clips zeigen sie während früherer Interviews.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "The Flash"

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2023

Instagram / jlo Jennifer Lopez als Kleinkind

