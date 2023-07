So feiern Jennifer Lopez und Ben Affleck ersten Hochzeitstag

Sie haben sich ziemlich aufgebrezelt! Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) hatten sich 2001 am Set des Films "Gigli" kennengelernt. Trotz der Ehe zwischen der Sängerin und Chris Judd waren damals schon Liebesgerüchte aufgekommen. Nach der Scheidung gaben die beiden ihrer Liebe eine Chance, trennten sich jedoch wieder. Inzwischen haben die beiden wieder zueinandergefunden und sich im vergangenen Jahr sogar das Jawort gegeben. Und nun feiernBen und J.Lo ihren ersten Hochzeitstag!

Den Tag verbrachten der Schauspieler und die "On The Floor"-Interpretin mit ihren Kindern aus früheren Beziehungen beim Mittagessen in Beverly Hills. Am Abend gönnten sich die beiden eine süße Datenight in Zweisamkeit – wofür J.Lo sich in einen heißen Fummel schmiss, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen: In einem weißen Kleid, das mit zahlreichen Strass-Steinen verziert war, spazierte sie aus einem Restaurant. Dazu trug sie silberne High Heels. Ben hingegen wählte seinen Look komplett in Schwarz: Er trug einen Pullover, den er mit einer schicken Anzughose und Lederschuhen kombinierte.

Ende letzten Monats waren Stimmen laut geworden, dass die beiden ihre Liebe wohl erneut besiegeln wollen. Ein Insider hatte verraten, dass die beiden verliebter denn je seien. Deshalb sollen J.Lo und Ben ihr Eheversprechen bei einer großen Feier erneuern wollen. Angeblich soll die Party Ende Juli oder Anfang August in ihrer Villa stattfinden.

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Mother"

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

