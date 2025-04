Promi-Spross Sami Sheen spazierte halb nackt übers Coachella

Sami Sheen (21) hat mit einem gewagten Outfit beim diesjährigen Coachella-Festival alle Blicke auf sich gezogen. Die rebellische Tochter von Charlie Sheen (59) und Denise Richards (54) erschien in einem schwarzen, mit Perlen besetzten Netz-Top, das ihre silbernen Tape-Verzierungen über dem Busen nur knapp verdeckte. Ein Bauchnabelpiercing sowie zahlreiche Armreifen rundeten ihren Look ab, der sich perfekt in die flippige Festivalstimmung einfügte. Sami teilte Fotos ihres provokanten Outfits mit ihren Fans auf Instagram und schrieb dazu lediglich: "Tag 2".

Bekannt wurde Sami vor allem durch ihre Offenheit auf OnlyFans, wo sie seit ihrem 18. Lebensjahr aktiv ist. Trotz ihrer freizügigen Art hat sie dabei klare Grenzen, wie sie in jüngsten Interviews betonte. "Ich habe noch nie ein Sextape gemacht", erklärte sie. Mit ihren Inhalten bleibt sie stets in dem Rahmen, den sie für angemessen hält, während sie auf ungewöhnliche Anfragen ihrer Fans eingeht. "Manche wollten, dass ich meinen Fuß in die Toilette tauche. Ich dachte mir: 'Okay, warum nicht?'", verriet sie schmunzelnd laut OK!. Finanzielle Unabhängigkeit ist ihr wichtig, und die Plattform ermöglicht es ihr, ihre eigene Chefin zu sein.

Sami konnte sich durch ihre Tätigkeit auf OnlyFans bereits einen luxuriösen Lebensstil leisten, inklusive eigener Wohnung und Auto. Auch Schönheitsoperationen wie eine Nasenkorrektur und eine Brustvergrößerung ließ sie in der Vergangenheit durchführen, um ihrem Idealbild näherzukommen. Laut Informationen von Daily Mail soll die Influencerin mittlerweile knapp drei Millionen Euro mit dem Portal verdient haben. Ihre bekannte Mutter steht ihrer Tochter unterstützend zur Seite und ist inzwischen sogar selbst auf der umstrittenen Plattform aktiv.

Instagram / samisheen/ Sami Sheen posiert im Bikini

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

