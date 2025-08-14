"Beste Entscheidung": Sami Sheen feiert ihre Nasenkorrektur

Sami Sheen (21), die Tochter von Charlie (59) Sheen und Denise Richards (54), hat auf Instagram den ersten Jahrestag ihrer Nasenkorrektur gefeiert. In einer Reihe von Posts gewährte der Social-Media-Star intime Einblicke in ihre Operation und die Zeit danach. "Unglaublich, dass das heute vor genau einem Jahr war", schrieb das OnlyFans-Model zu einem Selfie, das sie direkt nach dem Eingriff mit bandagierter Nase im Krankenhaus zeigt. Auch Szenen aus dem OP-Saal teilte sie mit ihren Fans und gab offen zu, dass sie die Bilder etwas verstörend findet. Doch trotz dieser Eindrücke steht sie zu ihrer Entscheidung: "Die beste Entscheidung überhaupt", schwärmte sie.

Mit Humor schilderte Sami, wie sie bereits wenige Minuten nach dem Erwachen aus der Narkose für Fotos posierte. Besonders ins Herz ihrer Follower schlich sich die Plüschente Gilbert, die sie durch die gesamte Genesung begleitete. "Gilbert hat wirklich alles miterlebt", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie mit dem Stofftier kuschelnd im Krankenhausbett liegt. In einer weiteren Bilderserie zeigte Sami auch ihr Profil vor der Operation. Zu einem Vergleichsfoto kommentierte sie trocken: "Die alte Nase wird nicht vermisst." Offen berichtet sie zudem über ihre anderen kosmetischen Eingriffe wie Botox, Lippenfüllungen und ihre früheren Erfahrungen mit Nasenfillern, die sie letztlich zu der Entscheidung für die Operation führten.

Die Influencerin hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich in der Vergangenheit weiteren Eingriffen unterzogen hat, darunter eine Brustvergrößerung. Doch die Entscheidung für mehr Selbstbewusstsein brachte auch Herausforderungen mit sich: Nach zwei Jahren voller gesundheitlicher Probleme plant Sami, ihre Implantate wieder entfernen zu lassen. "Ich hoffe, sie so schnell wie möglich entfernen zu lassen, damit ich mich endlich wieder besser fühle", erklärte sie vor wenigen Wochen auf Instagram. Sami betonte, dass ihre Gesundheit ab jetzt an erster Stelle stehe.

Instagram / samisheen Sami Sheen, August 2025

Instagram / samisheen Sami Sheen, OnlyFans-Model

Instagram / samisheen Sami Sheen vor ihrer Nasen-OP