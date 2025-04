Das würde OnlyFans-Model Sami Sheen online nicht machen

Sami Sheen (21), Tochter von Charlie Sheen (59) und Denise Richards (54), hat über ihre Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans gesprochen und dabei offenbart, welche Grenzen sie dort gesetzt hat. Die 21-Jährige, die seit ihrem 18. Lebensjahr auf der Plattform aktiv ist, erklärte im Podcast "Casual Chaos with Gia Giudice", wie sie mit ungewöhnlichen Anfragen ihrer Abonnenten umgeht. "Manche verlangen die verrücktesten Sachen", erzählte sie. So habe jemand unter anderem gebeten, dass sie ihren Fuß in eine Toilette taucht. "Warum macht das jemanden an? Das ist seltsam, aber okay, warum nicht." Auch mit dem Verkauf von Bildern ihrer Füße habe sie keinerlei Probleme: "Meine Füße sind ehrlich gesagt sehr süß, ich kann es ihnen also nicht verübeln."

Trotzdem hat Sami klare Grenzen, die sie bei ihrer Arbeit nicht überschreitet. So betonte sie, dass sie nie ein Sexvideo gemacht habe und sich auch nicht komplett nackt zeige. "Ich halte es sehr stilvoll und gebe den Leuten trotzdem das Gefühl, dass sie für ihr Geld etwas bekommen", erklärte sie im Interview. Anfragen, die zu weit gingen, lehne sie freundlich, aber bestimmt ab. Dabei würde sie versuchen, ihre Regeln offen mit ihren Abonnenten zu kommunizieren. Für sie ist es entscheidend, dass ihre persönlichen Grenzen respektiert werden und sie sich bei allem wohlfühlt. Sie fügte hinzu: "Es gibt andere Mädchen, die das machen. Kein Urteil, aber für mich ist das nicht der richtige Weg."

In früheren Interviews hatte Sami bereits erklärt, warum sie ihr Konto bei OnlyFans überhaupt eröffnet hat. Sie habe in jungen Jahren finanziell unabhängig sein wollen und für ihre eigene Wohnung sparen müssen. "Ich wusste, dass mein Job in dem Süßwarengeschäft, in dem ich damals gearbeitet habe, dafür nicht reichen würde", schilderte sie ihre Beweggründe. Samis Eltern Charlie und Denise hatten ihre Arbeit auf der Plattform zunächst unterschiedlich beurteilt. Während Charlie seine Tochter anfangs kritisiert haben soll, unterstützte Denise sie von Anfang an und ermutigte sie, ihren Weg zu gehen und selbstständig zu sein. Und Samis Weg hat sich bis heute offensichtlich auch bezahlt gemacht.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Influencerin

Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

