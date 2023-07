Verheiratet? Jimi Blue Ochsenknecht trägt Ring am Finger!

Haben hier etwa die Hochzeitsglocken geläutet? Jimi Blue Ochsenknecht (31) geht seit einigen Monaten mit seiner Laura Marie Geissler (25) durchs Leben. Gemeinsam wohnen die beiden in München und zeigen sich immer wieder total glücklich auf Social Media. Am Tag der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (23) machte der Schauspieler dann Nägel mit Köpfen: Er stellte der Rennfahrerin die Frage aller Fragen. Jetzt könnte es so weit gewesen sein: Sind Jimi und Laura etwa verheiratet?

In seiner Instagram-Story teilt der Spross von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) nun ein Boomerang-Video aus dem Auto. Müde reibt er sich die Augen – und dabei springt ein besonderes Detail sofort ins Auge: Jimi trägt einen goldenen Ring am rechten Ringfinger. Haben er und Laura sich etwa das Jawort gegeben? Bisher halten sich die beiden noch bedeckt. Glaubt ihr, die beiden haben tatsächlich geheiratet? Stimmt unten ab!

Dass Jimi es ernst mit seiner Verlobten meint, machte er schon vor der Vielleicht-Hochzeit deutlich. In einer Folge von Diese Ochsenknechts ließ sich der "Die Wilden Kerle"-Star nämlich die Unterschrift seiner Liebsten tätowieren. "Ich sitze beim Notar, er zieht sich die Unterschrift rein, sagt noch so: 'Ah, die finde ich ganz cool.' Und dann kommt er wieder und hat hier [am Hals] meine Unterschrift tätowiert", kicherte Laura.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2023

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht and Laura Marie Geissler im Januar 2023

