Alles aus? Rosalía and Rauw Alejandro lösen wohl Verlobung!

Damit hat wohl niemand gerechnet! Zwei Jahre lang gingen Rosalía (30) und Rauw Alejandro (30) gemeinsam durchs Leben. Mit Hits wie "Yo x Ti, Tu x Mi" landete die Sängerin ganz oben in den Charts. Und auch in ihrer Beziehung schien es zuletzt richtig gut zu laufen. Vor wenigen Monaten machte ihr Liebster der Musikerin nämlich einen Antrag! Doch offenbar ist ihr Liebesglück schon wieder verpufft. Rosalía und Rauw Alejandro gehen von nun an wohl getrennte Wege!

Wie People berichtet, haben sich die beiden Musiker nach ihrer zweijährigen Beziehung nun getrennt und ihre Verlobung aufgelöst. Wie das Online-Portal von Quellen erfahren haben will, sollen die beiden wohl einvernehmlich und im Guten auseinandergegangen sein, trotz der Liebe und des Respekts, welchen Rosalía und Rauw noch immer füreinander empfinden.

Ihre Verlobung hatten die beiden zuvor auf eine ganz besondere Art und Weise bekannt geben. In dem Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Beso" präsentierten Rosalía und Rauw nicht nur niedliche Pärchenmomente, sondern auch den funkelnden Verlobungsring, den die Spanierin an ihrem Finger trug.

Getty Images Rosalía im März 2023

Getty Images Rauw Alejandro, Sänger

The Hollywood Curtain / BACKGRID Rauw Alejandro und Rosalía, 2023

