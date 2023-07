Jamie Foxx meldet sich nach seinem Zusammenbruch zurück!

Jamie Foxx (55) meldet sich nun endlich persönlich bei seinen Fans! Im April mussten die Fans des Schauspielers einen großen Schock verkraften: Ihr Idol wurde nach einem Zusammenbruch in ein Krankenhaus eingeliefert! "Ich ging durch die Hölle und zurück. Und mein Weg zur Genesung führte auch durch einige Schlaglöcher", berichtet der "Django Unchained"-Star nun in einem Video auf Instagram. Dabei wirkt Jamie ziemlich emotional. Doch er verkündet auch: "Ich komme zurück. Und ich bin in der Lage zu arbeiten."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de