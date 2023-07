"Love Island"-Bocc trifft bei "Ex on the Beach" auf Carina!

Er wünscht sich ein Comeback! Carina ist bei der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach dabei und flirtete bisher heftig mit Yasin (32). Doch die ehemalige Love Island-Kandidatin musste auch schon einiges einstecken: Die Ex-Freundin des Temptation Island-Teilnehmers, Paulina (26), funkte immer wieder dazwischen. Auch Sasa, der Verflossene der Blondine, legte sich ordentlich ins Zeug, um sie zu provozieren. Nun zieht ein weiterer Ex-Partner ein: Carina und Bocc treffen nach "Love Island" wieder aufeinander!

"Ich bin bei 'Ex on the Beach' nicht, um Rache auszuüben, ich bin eher hier, um vielleicht ein Comeback zu starten", macht Bocc bei seinem Einzug deutlich. Carina ist augenscheinlich glücklich über den Einzug des Hotties. "Nach 'Love Island' ist es scheiße gelaufen zwischen uns. Ich habe Sandrine gedatet, nicht dich. Vielleicht hätte es mit dir besser geklappt", begrüßt der 24-Jährige die Influencerin. Ungläubig fragt sie ihn "Echt jetzt?!" und fällt ihm überglücklich in die Arme. "Ich war ein bisschen schockiert, sie freut sich ja sehr", analysiert Paulina die Situation.

Während eines gemeinsamen Dates können sich Carina und Bocc wieder näher kommen. Nach der anfänglichen Freude darüber, scheint die Stimmung jedoch kurz zu kippen. Die Reality-Sternchen sollen gegenseitig auf eine Leinwand malen, was sie miteinander verbindet. "Sei nicht böse, was ich male, okay?", lacht die Blondine. Das Resultat kommt jedoch alles andere als gut an – es geht um eine Situation, in der Carina ihm angeblich die Hose heruntergezogen haben soll. "Ich bin für dich hier hergekommen, […] ich hätte viele Sachen erzählt, aber nicht sowas Dreistes", regt sich der Viernheimer auf.

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Bekanntheit

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, Reality-Sternchen

