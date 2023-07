Schock: Collien Ulmen-Fernandes fiel Betrügern zum Opfer!

Oh nein, wie ärgerlich! Die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (41) hat in dem Schauspieler Christian Ulmen (47) ihr großes Glück gefunden. Gemeinsam haben sie eine Tochter und leben ihren Familientraum aus, während sie ihre jeweiligen Karrieren in der Unterhaltungsbranche stemmen. Bei der Planung ihres alljährlichen Mallorca-Urlaubs ist der Schönheit nun aber etwas sehr Ärgerliches widerfahren: Collien ist fiesen Betrügern in die Falle getappt!

Wie sie bei stern TV verrät, hatte sie wie jedes Jahr eine Finca auf Mallorca über das Internet buchen wollen. Dabei war ihr der Anbieter durchaus seriös vorgekommen: "Egal, welche Frage ich hatte zu der Immobilie, es kam immer eine Antwort. Ich habe jedes Jahr auf Mallorca eine Ferienimmobilie und es lief für mich alles ab wie immer." Sogar die Adressen der Immobilen seien auf der Website einsehbar gewesen, weshalb die Moderatorin keinerlei Verdacht geschöpft hatte. Schließlich hatte sie einen vierstelligen Betrag überwiesen – und stand letztendlich ohne Unterkunft da.

Erst vor wenigen Monaten hatte Collien verraten, weshalb man ihre Tochter nie auf Social Media sehen würde. Dabei hatte das TV-Gesicht mit juristischen Gründen argumentiert: "Wenn ich sie erst einmal herzeige, dann ist sie eine Person des öffentlichen Lebens. Wenn sie dann als Teenie, weiß nicht, besoffen aus dem Club stürzt, dann darf sie jeder fotografieren." Deshalb wolle die stolze Mama die Privatsphäre ihres Kindes weiterhin schützen.

Anzeige

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Schauspielpreis 2020

Anzeige

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de