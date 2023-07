So rührend gedenkt Tony Bennetts (†96) Sohn des Musikers

Tony Bennett (96) bleibt unvergessen. Der Musiker hatte zu Lebzeiten eine steile Karriere hingelegt. 20 Grammy Awards hatte er sein Eigen nennen dürfen. Vergangene Woche starb der gebürtige New Yorker dann mit stolzen 96 Jahren. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter nahmen Abschied von dem Sänger – so nun auch sein Sohn: Danny Bennett erinnert mit rührenden Worten an seinen verstorbenen Vater.

"Er war ein Künstler, ein Menschenfreund und eine Inspiration für jeden, der seine Eleganz und Anmut erlebt hat", erklärt der Erstgeborene des US-Stars gegenüber People. Sein Vater, den Danny auch gemanagt hatte, habe den amerikanischen Traum verkörpert, fügt er hinzu: "Er hat uns allen beigebracht, dass sich bemerkenswerte Gelegenheiten ergeben werden und dass alles möglich ist, wenn man an seiner Leidenschaft festhält, an sich selbst glaubt und sein Leben der Qualität widmet."

Tony hinterlässt neben seiner Musik auch seine Familie: Dreimal war der 96-Jährige verheiratet gewesen, mit zwei seiner Frauen hatte er zudem insgesamt vier Kinder bekommen. Sein Sohn Danny, bürgerlich D'Andrea, stammt aus Tonys erster Ehe mit Patricia Beech. Seit den 80er-Jahren arbeitete sein Ältester auch als Manager des Superstars.

Getty Images Tony Bennett im Apollo Theater, April 2019

Getty Images Danny und Tony Bennett bei den Grammy Awards 2012

Getty Images Tony Bennett im Jahr 1957

