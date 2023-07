Tony Bennett spielte vor Tod noch seinen Nummer-eins-Hit

Er konnte ein letztes Mal seiner großen Leidenschaft nachgehen. Tony Bennett (96) starb am Freitag im Alter von 96 Jahren. Vor mehreren Jahrzehnten hatte die Karriere des Jazz-Sängers begonnen: Mit seiner Musik berührt er heute noch Millionen von Fans. Anderen Musikern ist der New Yorker ein großes Idol. Das Musizieren bereitete ihm eine große Freude – vor seinem Tod spielte er ein letztes Mal einen seiner größten Songs.

Dies teilte seine Familie auf seiner Facebook-Seite mit. "Tony ist heute von uns gegangen, aber er hat neulich noch an seinem Klavier gesungen, und sein letzter Song war "Because of You", sein erster Nummer-eins-Hit", hieß es in dem rührenden Beitrag. Zu einem Foto des Verstorbenen lauteten die abschließenden Zeilen: "Tony, deinetwegen haben wir deine Lieder für immer in unserem Herzen."

Viele Fans trauern auf Twitter und Co. um die Musiklegende. "Es ist so traurig, mit der Nachricht aufzuwachen, dass Tony Bennett verstorben ist. Ich hatte das große Glück, ihn zu sehen! Was für ein unvergesslicher Abend", schrieb ein User. Ein anderer erinnerte sich an alte Zeiten: "Meine Kindheit war erfüllt von Erinnerungen an ihn und Sinatras Platten, die im Haus meiner Großeltern gespielt wurden. Er war eine sanfte Seele mit einer unglaublichen Stimme."

Anzeige

Getty Images Tony Bennett bei einem Konzert im August 2019

Anzeige

Getty Images Tony Bennett bei einer Museumseröffnung 2019

Anzeige

Getty Images Tony Bennett bei den Grammy Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de