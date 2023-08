Tony Bennetts Sohn und Witwe enthüllen seine letzten Worte

Diese Sätze werden Tony Bennetts Angehörigen wohl für immer in Erinnerung behalten. Die Musiklegende ist vor wenigen Wochen im Alter von 96 Jahren verstorben. Kurz darauf hatten sich nicht nur viele Fans und Freunde, sondern auch seine Witwe und sein Sohn öffentlich zu Wort gemeldet. Sie bezeichneten ihn als Menschenfreund und Inspiration. Nun rufen sie sich die letzten Momente mit Tony in Erinnerung.

Susan Bendetto gab bei "Today" nun das erste Interview nach dem Tod ihres geliebten Ehemannes. An seine letzten Worte kann sie sich noch genau erinnern. Er sagte ihr, dass er sie liebe. "Er wachte jeden Tag auf und sagte das immer noch. Er wachte jeden Tag glücklich auf", ließ die 56-Jährige Revue passieren. Wenn er einen schlechten Tag oder eine schlechte Nacht hatte, habe er sich am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern können: "Er wachte glücklich auf. Und er sagte nur: 'Susan. Du bist das Beste, was mir je passiert ist.'" Auch Tonys Sohn Danny war in der Show zu Gast. Der 69-Jährige verriet: "Seine letzten Worte an mich waren: 'Danke.'"

Tonys Todesursache wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Der Sänger war jedoch an Alzheimer erkrankt und hatte sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2021 hatte er in einem Interview mit AARP erzählt: "Er macht mit 94 noch Dinge, die viele Menschen ohne Demenz nicht könnten. Er ist wirklich das Symbol der Hoffnung für jemanden mit einer kognitiven Störung."

Getty Images Tony Bennett und seine Frau Susan im Oktober 2015 in New York

Getty Images Danny und Tony Bennett im September 2015 in New York

Getty Images Tony Bennett und seine Frau Susan im August 2013 in Beverly Hills

