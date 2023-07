Tony Bennetts (†96) Frau äußert sich erstmals zu seinem Tod

Am Freitag machten traurige Neuigkeiten die Runde: Die US-amerikanische Musiklegende Tony Bennett (96) ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Wenige Monate zuvor war erstmals öffentlich bekannt geworden, dass der Sänger an Alzheimer erkrankt war. Seit seinem Tod zollten ihm bereits zahlreiche Fans, Promi-Kollegen und Wegbegleiter in den sozialen Medien Tribut. Jetzt meldet sich auch Tonys Frau Susan Benedetto erstmals öffentlich zu Wort.

Auf dem offiziellen Instagram-Profil von Tony veröffentlicht Susan ein emotionales Statement, mit dem sie ihrem verstorbenen Mann Tribut zollt. "Vielen Dank an alle Fans, Freunde und Kollegen von Tony, die sein Leben und seine Mitmenschlichkeit gefeiert und ihre Liebe zu ihm und seinem musikalischen Vermächtnis geteilt haben", bedankt sie sich. Zudem betont sie, dass Tony es nicht nur geliebt habe, Musik zu machen, sondern auch Menschen damit glücklich zu machen.

Susan macht zudem deutlich, dass Tonys musikalischen Erfolge über seinen Tod hinaus weiterleben. "So traurig der heutige Tag für uns alle auch ist, wir können uns für immer an Tonys Vermächtnis erfreuen", schreibt die trauernde Ehefrau auf der Fotoplattform.

Getty Images Tony Bennett bei einem Konzert im August 2019

Getty Images Tony Bennett

Getty Images Tony Bennett im Apollo Theater, April 2019

