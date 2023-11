Erstes Thanksgiving ohne Tony Bennett: Tochter ist emotional

Tony Bennett bleibt seiner Familie in rührender Erinnerung. Die Musiklegende starb im Juli im Alter von 96 Jahren. Bis zu seinem Tod kämpfte er gegen seine Alzheimer-Erkrankung, die 2016 bei ihm diagnostiziert worden war. Seine Familie hatte des Sängers bereits mir rührenden Worten gedacht. An Thanksgiving wollte seine Tochter Antonia ihn noch einmal besonders ehren. Wie blickt sie auf den ersten Feiertag ohne Tony?

Gegenüber People erzählte die 49-Jährige, dass ihr Vater ihr gelehrt habe, immer nach vorne und nie zurückzuschauen: "Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich denke, man muss sich immer daran erinnern, die Freude an den Dingen zu finden und den Segen des Lebens zu sehen." Sie sei nach wie vor in großer Trauer über Tonys Verlust. "Aber ich fühle mich gesegnet, dass ich meinen Vater so lange in meinem Leben haben durfte und dass er ein so langes und erfülltes Leben hatte", betonte Antonia.

Die Kalifornierin hatte Thanksgiving oft mir ihrem Vater in New York City verbracht. "Manchmal gingen wir zum Haus meines Bruders Daegal und er und seine Freundin Robin zauberten ein fantastisches Thanksgiving-Essen", erinnerte sich Antonia. In diesem Jahr sei sie für das Fest in ihrer Heimatstadt Los Angeles: "Meine Schwester und meine Mutter kommen, also werden wir hier ein nettes, kleines Familienessen veranstalten."

