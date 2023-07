"Wie ein Oktopus": Harald Glööckler verrät Bett-Geheimnisse!

Er gibt pikante Details preis! Der Designer Harald Glööckler (58) ist für sein exzentrisches und unkonventionelles Auftreten bekannt. Nach der Trennung von seinem langjährigen Lebenspartner Dieter Schroth (74) fand der Modeschöpfer vor einer Weile sein neues Liebesglück im deutlich jüngeren Politiker Marc-Eric Lehmann. Dass ihn das CDU-Gesicht gehörig um den Verstand bringt, macht Harald nun deutlich und verrät: Im Bett ist er seinetwegen wie ein Oktopus!

Wie der Paradiesvogel im Gespräch mit Bild verrät, habe er ein besonderes Verhältnis zu seinem neuen Lover: "Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung." Im Rahmen seiner neuen TV-Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" sieht man die Turteltauben mit Freunden im Bett entspannen. Den grauen Jogginganzug, den Marc-Eric in der Szene trägt, findet Harald besonders attraktiv: "Da bin ich wie so ein Oktopus, überall die Hände, die Finger. Der Marc in dem Anzug, das macht mich schon sehr nervös jetzt. Sehr sexy."

Erst vor Kurzem hatte das TV-Gesicht verraten, dass er seinen neuen Lover noch nicht als festen Freund bezeichnen wolle. Von der besonderen Bindung zu dem Nachwuchspolitiker sei er aber überzeugt: "Es ist auf einem guten Weg. Wohin der Weg führt, werden wir sehen. Wenn man jemanden mag und gerne Zeit zusammen verbringt, sich gerne berührt, ist man auf einem guten Weg."

marclehmann_official Marc-Eric Lehmann, Nachwuchspolitiker

ActionPress Harald Glööckler und Marc-Eric Lehmann

ActionPress Marc-Eric Lehmann und Harald Glööckler bei der Berliner Fashion Week 2023

