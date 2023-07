Aleks Petrovic und Vanessa sind Betrüger zum Opfer gefallen!

Was ist da nur passiert? Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic (32) hatten sich 2022 bei Temptation Island V.I.P. kennengelernt. Eigentlich hatte der Fitnesscoach mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (31) an der Show teilgenommen – doch seine Verführerin hatte ihn schnell um den Finger gewickelt. Seit der Teilnahme an dem Format teilen sie immer wieder ihre Liebe im Netz. Doch nun ist den beiden im Urlaub etwas eher Unschönes passiert: Vanessa und Aleks sind einem Betrüger zum Opfer gefallen!

"Heute […] war einer der schlimmsten Tage unseres Lebens… Wir sind so am Ende", schreibt Vanessa in ihrer Instagram-Story. Sie seien komplett hilflos in Tansania von einem Betrüger abgezogen worden – und sitzen dort jetzt ohne jegliche Hilfsmittel fest. Doch das ist nicht das einzige Problem der beiden: "In fünf Stunden geht der Flieger zurück nach Deutschland – aber von Sansibar aus. Fähren dürfen nachts nicht fahren und Flugzeuge für heute gibt es nicht mehr." Sie hätte lediglich einen Rucksack mit zwei Strickjacken und einer Wasserflasche dabei. "Der Rest ist im Resort auf Sansibar", berichtet die Berlinerin weiter. Sie sei unfassbar traurig und wolle einfach nur nach Hause. Was da wohl genau vorgefallen ist?

Erst gestern verbrachten die beiden während ihrer Reise einen tollen Tag miteinander: Sie ritten während des Sonnenaufgangs auf zwei Pferden am Strand. Aufgeregt lächelten die beiden in die Kamera und freuten sich auf den bevorstehenden Ausflug – bis Aleks einen eher peinlichen Sex-Witz machte: "Mit dem Reiten kenne ich mich nicht so gut aus wie Vanessa. Sie ist es gewohnt, einen Hengst zu besteigen."

