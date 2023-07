Bei SNL: Sinéad O'Connor (†56) protestierte gegen den Papst

Sinéad O'Connor machte ihren Standpunkt klar. Heute werden traurige Nachrichten bekannt: Die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben. In ihrer Karriere polarisierte die Irin nicht nur mit ihren Songs, sondern auch mit ihrer politischen Einstellung. Mehrfach protestierte sie gegen die katholische Kirche und dessen Oberhaupt, den Papst. In den 1990er-Jahren sorgte Sinéad (56) damit für einen ordentlichen Skandal bei Saturday Night Live!

Im Oktober 1992 trat die damals 25-Jährige in der beliebten TV-Show auf und performte eine Cover-Version von Bob Marleys (✝36) Song "War". Dabei wollte die Sängerin ein klares Statement setzten: Sie hielt ein Foto des damaligen Papstes Johannes Pail II. hoch und zerriss dieses, als sie "Böse" sang. Anschließend warf sie die Stücke des Fotos in die Kamera und sagte: "Kämpft gegen den wahren Feind." Damit wollte Sinéad auf die Leugnung der Kindesmissbrauchsfälle der katholischen Kirche aufmerksam machen. Doch ihre Aktion sorgte für einen Aufschrei: Der Sender bekam rund 4.400 Beschwerdeanrufe in den Tagen nach dem Auftritt. Als Konsequenz wurde die Irin danach von SNL verbannt.

Von ihren Fans wurde Sinéad aber stets für ihre politische Haltung und Proteste gefeiert. Das wird nun auch nach ihrem Tod deutlich. "Wir nehmen Abschied von einer der größten irischen Musikerinnen aller Zeiten. Sinéad O'Connor hatte den Mut, aufzustehen und die katholische Kirche herauszufordern, und das zu einer Zeit, als die meisten das nicht taten", kommentiert ein Twitter-User.

Getty Images Sinéad O'Connor, "Nothing compares 2 U"-Interpretin

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

Getty Images Sinéad O'Connor in New York City, 2007

