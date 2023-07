"Am Boden zerstört": Sinéad O'Connors (†) Familie trauert

Sie müssen einen schlimmen Verlust verkraften. Sinéad O'Connor (56) hatte in ihrer 40 jahrelangen Karriere einigen Erfolge gefeiert. Vor allem mit ihrem Hit "Nothing Compares 2 U" wurde sie weltweit bekannt. Doch heute machen traurige Nachrichten die Runde: Die irische Sängerin ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben. Die Umstände ihres Todes sind bisher unklar. Nun äußert sich Sinéads Familie.

Die Angehörigen der Verstorbenen wenden sich nun mit einem kurzen Statement an die Irish Times. "Mit großer Traurigkeit geben wir das Ableben unserer geliebten Sinéad bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben darum gebeten, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden", heißt es in ihrer Erklärung.

Die Fans der Musiklegende sind schockiert von den Neuigkeiten ihres Todes. "56 Jahre sind viel zu jung", kommentiert ein Twitter-User. Sinéad hat die irische Kultur offenbar nicht nur mit ihrer Musik geprägt, sondern auch mit ihrer politischen Arbeit. "Wir nehmen Abschied von einer der größten irischen Musikerinnen aller Zeiten. Sinéad O'Connor hatte den Mut, aufzustehen und die katholische Kirche herauszufordern, und das zu einer Zeit, als die meisten das nicht taten. Eine produktive, soziale Kämpferin", meint ein Bewunderer.

Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor im April 2012

Anzeige

Getty Images Sängerin Sinéad O'Connor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de