Romanze mit Ariana: Ethan Slaters Freunde sind in Sorge

Muss sich Ethan Slater (31) etwa in Acht nehmen? Erst vor wenigen Tagen hatte die Runde gemacht, dass Ariana Grande (30) und ihr Ehemann Dalton Gomez von nun an wieder getrennte Wege gehen sollen. Kurz darauf folgten bereits die nächsten Gerüchte: Angeblich soll die Sängerin mit ihrem "Wicked"-Co-Star etwas am Laufen haben – der wiederum ist verheiratet und Papa eines kleinen Sohnes. Ethans engster Kreis ist von der vermeintlichen Romanze alles andere als begeistert!

Wie ein Insider jetzt in einem Gespräch mit Us Weekly verrät, sollen der Schauspieler und Ariana "sehr verliebt" sein. Doch trotz der angeblich großen Gefühle sollen Ethans Freunde nicht sonderlich viel von der neuen Beziehung halten. "Sie befürchten, dass sie ihm das Herz bricht", erklärt der Informant gegenüber dem Medium.

Während der Freundeskreis des 31-Jährigen nicht viel von Ethans Liebelei zu halten scheint, soll seine Ehefrau Lilly Jay nach Bekanntwerden der Romanze total geschockt und überrascht gewesen sein. Eine andere Quelle behauptete allerdings, dass die brünette Schönheit schon längst von dem Techtelmechtel mit der "7 Rings"-Interpretin wusste: "Ethan setzte sich mit Lilly zusammen, ein paar Tage bevor die Neuigkeiten über ihn und Ariana bekannt wurden und sagte, dass er die Scheidung wolle."

Getty Images Ariana Grande im Dezember 2018

Getty Images Ethan Slater und Lilly Jay im Juni 2018

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

