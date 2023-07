Dann beginnt die neue Promi-Staffel von "Are You The One?"

Fans der Kuppelshow aufgepasst! Schon mehrere Male suchten Singles bei Are You The One? nach ihrem Perfect Match. Zwei Staffeln gab es in der Vergangenheit auch schon von dem Ableger Are You The One – Reality Stars in Love, wo schon bekannte Persönlichkeiten in die Villa ziehen und ihre große Liebe suchen. Nun wird es bald eine weitere Season geben: Dann beginnt die neue AYTO-Staffel!

Wie aus einer Pressemitteilung von RTL hervorgeht, steht die neue Realityshow schon in den Startlöchern. Ab dem 17. August beginnt die dritte Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" auf RTL+. Moderiert wird das Ganze wie auch in den vergangenen Jahren von Sophia Thomalla (33). Insgesamt 21 Folgen lang wird wieder heiß geflirtet – in der 22. Folge gibt es dann das große Wiedersehen.

Wer die prominenten Kandidaten sind, ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Viele Fans mutmaßten jedoch bereits im Netz, wer dabei sein könnte: Unter anderem wird spekuliert, ob Max Bornmann, Marvin Kleinen und Christina Shakira (25) mit am Start sind.

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla beim Dreh auf Paros

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Die "Are You The One?"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla beim AYTO-Dreh

Anzeige



