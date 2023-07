Das sagt Jenny Frankhausers Partner zu ihrem After-Baby-Body

Jennifer Frankhauser (30) spricht Klartext! Vor wenigen Monaten begrüßte die Schwester von Daniela Katzenberger (36) gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König ihren Sohn Damian auf der Welt. Im Netz gibt die Neumama seitdem regelmäßige Updates zu ihrem After-Baby-Body, denn Jenny hat ihren Kilos den Kampf angesagt. Dennoch lässt sich die Influencerin nicht stressen und möchte sich mit dem Abnehmen Zeit lassen. Doch was sagt Steffen zu alledem?

"Er liebt mich in jeder Kleidergröße. Ich habe ihn natürlich auch schon gefragt, warum er mir nicht mal sagt, dass ich langsam was tun soll. Da war seine Antwort: 'Für mich bist du die schönste Frau'", stellt Jenny bei einer Frage-Antworten-Runde auf Instagram klar. Obwohl sich die 30-Jährige in ihrem Körper derzeit nicht wohlfühle, betont sie: "Ich mache mir nach wie vor keinen Stress und das sollte sich niemand machen."

Erst kürzlich gab Jenny ein Update zu ihrem Abnehmprozess: "Nach neun Monaten fange ich erst an, dem Babyspeck so richtig an den Kragen zu gehen", erklärte die Blondine im Netz. Zuvor habe das TV-Sternchen keine Kraft oder Zeit gehabt, sich mit ihrem selbstbestimmten Abnehmen zu beschäftigen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn und Steffen König

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juli 2023 in Side

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

