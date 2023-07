"Weiter abgenommen": Jenny Frankhauser zeigt After-Baby-Body

Jennifer Frankhauser (30) platzt vor Stolz. Vor wenigen Monaten hat die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (36) ihren Sohn Damian auf der Welt begrüßen dürfen. Im Netz teilt die Neumama seitdem nicht nur private Einblicke in ihr Familienleben, sondern spricht auch offen über Themen wie ihren After-Baby-Body. Vor ein paar Wochen erklärte Jenny, dass sie ein paar Kilos verlieren wolle – jetzt zeigen sich erste Erfolge!

"Ich habe weiter abgenommen, da bin ich sehr glücklich drüber. Und worüber ich auch glücklich bin: Ich bin zwar nach neun Monaten immer noch nicht schlank, aber ich habe keine Schwangerschaftsstreifen bekommen", plaudert die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Außerdem fügt sie hinzu: "In der Schwangerschaft habe ich ja rund 30 Kilo zugenommen und ich dachte, dass ich aufreiße. Aber kein einziger Streifen ist da."

Erst kürzlich stellte die Blondine im Netz klar: "Nach neun Monaten fange ich erst an, dem Babyspeck so richtig an den Kragen zu gehen." Zuvor habe Jenny keine Kraft oder Zeit gehabt, sich mit ihrem selbstbestimmten Abnehmen zu beschäftigen. "Ich bin halt nicht die Mutter, die nach einem Monat wieder durchschlafen kann und jeden Tag Sport machen kann", gestand sie.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian, 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Steffen König und Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit Sohn Damian

