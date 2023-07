"Ekelhaft": Lola Weippert bekommt jeden Tag Penis-Bilder

Lola Weippert (27) hat genug! Die Moderatorin steht nicht nur für TV-Produktionen wie Temptation Island vor der Kamera, sondern ist auch als Influencerin erfolgreich. Auf Social Media teilt sie Eindrücke aus ihrem Alltag und steckt dabei ihre Follower regelmäßig mit ihrer guten Laune an. Jedoch schreckt sie auch nicht davor zurück, ernstere Themen anzusprechen. Wie auch jetzt wieder: Lola findet deutliche Worte für Absender von Dick-Pics.

"Ich habe mal wieder, wie gefühlt jeden Tag, ein Dick-Pic bekommen" berichtet die Beauty in einem Instagram-Video. Sichtlich verzweifelt verrät sie, was sie tagtäglich in ihren DMs erwartet. "Liebe Männer. Was um pimmels Willen denkt ihr euch dabei? Beim nächsten Dick-Pic werde ich herausfinden, wer seine Mutter ist und ihr das Bild schicken", droht sie daraufhin. Mit einer klaren Message wendet sich die 27-Jährige an die Männer, die ihr die unerwünschten Schnappschüsse schicken: "Ich will eure Pimmel nicht sehen. [...] Es nervt, ist ekelhaft, übergriffig und einfach nicht schön." Zur Verdeutlichung fügt Lola noch einen Würger hinzu.

In den Kommentaren des Videos bekommt Lola derweil jede Menge positive Rückmeldung ihrer Fans. Diese feiern die Moderatorin für ihre Aussagen. Während ihr ein Großteil der Instagram-Community zustimmt, kommentiert der ehemalige DSDS-Gewinner Prince Damien (32) hingegen nur scherzend: "Leite alle Jungs zu mir weiter."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2023

Instagram / myprincedamien Prince Damien, DSDS-Gewinner des Jahres 2016

