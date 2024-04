"Das größte Glück": Lola Weippert kehrt zum Radio zurück!

Lola Weippert (28) hat sich einen Wunsch erfüllt! Die Temptation Island-Moderatorin ist mittlerweile kaum mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Doch bevor die Beauty im Fernsehen zu sehen war, begann ihre Karriere im Radio. Immer wieder erzählt die 28-Jährige ihren Followern im Netz von ihrer Zeit beim Hörfunk und erklärt, wie sehr sie die Moderation ihrer ehemaligen Morning-Show vermisst. Nun überrascht die Blondine ihre Fans mit einer großen Ankündigung auf Instagram. "Wieso immer nur in Erinnerungen schwelgen, wenn man sie auch einfach reaktivieren kann. Und hier ist sie: Die Renaissance meiner persönlichen Radio-Zeit", schreibt Lola unter einen Beitrag, den sie vor einigen Stunden mit ihrer Community geteilt hat. Ihre treuen Radio-Fans haben also allen Grund zur Freude.

Doch einen Haken hat die Sache: Lolas Radio-Comeback ist zeitlich begrenzt. "Vier Wochen tauche ich noch mal in den geliebten Wahnsinn der Morning-Show-Moderation ein", erklärt die Beauty. Danach geht es für sie jedoch wieder zurück zum Fernsehen. Doch obwohl der Job bedeutet, dass sie bereits um 3:30 Uhr aufstehen muss, steckt sie voller Vorfreude: "Was für viele vielleicht wie ein Albtraum klingt, ist für mich das größte Glück! Ich bin ganz aufgeregt und kann es kaum glauben, weil ich von diesem Moment in den letzten Jahren so oft geträumt habe."

Nicht nur Lola freut sich auf die kommenden Wochen in ihrem alten Job: Auch ihre Radiokollegen sind glücklich darüber, wieder mit der 28-Jährigen zusammenzuarbeiten. "Welcome back, mein Herz! Ich freue mich so!", bringt ihre damalige Kollegin Marlen Gröger ihre Freude zum Ausdruck. Der Radio-Host Fabian Kapfer kommentiert scherzhaft: "Da schalte ich doch glatt ein."

Lola Weippert im Mai 2023

Lola Weippert, Moderatorin

