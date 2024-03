Trailer verrät: Die "Temptation Island"-Staffel wird krass!

Ab heute können alle Fans von Temptation Island die erste Folge der neuen Staffel auf RTL+ streamen. In der Preview direkt zu Beginn zeigt sich: Auf der Insel der Verführung müssen sich die Paare wieder auf viel Herzschmerz und böse Überraschungen gefasst machen. Denn wie in den vorangegangenen Staffeln wird bis zum Umfallen gefeiert. "Eskalationsstufe 1000", beschreibt Kandidat Josh die ausgelassene Stimmung in der Villa der vergebenen Männer. Eins steht schon mal fest: Die Single-Ladys geizen nicht mit ihren Reizen und ziehen die Vergebenen in ihren Bann. Und das scheint den Männern zu gefallen: Mit einigen der Verführerinnen wird eng getanzt und zusätzlich werden intensive Blicke ausgetauscht.

Besonders die Beziehung von Vivien und Mou wird scheinbar mächtig auf die Probe gestellt. "Da ist eine Verführerin, die meinen Freund kennt", stellt die 24-Jährige fassungslos während einem der Lagerfeuer fest. Das könnte noch für weitere böse Überraschungen sorgen. In der Preview wird das Paar daraufhin bei der finalen Aussprache gezeigt. Sichtlich wütend konfrontiert Vivien ihren Partner: "Als du mit ihr gef*ckt hast, hast du nicht an mich gedacht." Kam es in der Männer-Villa etwa zum Sex?

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass einer der vergebenen Boys schwach wird. In der vergangenen Staffel konnte auch Nico Legat (25) der Verführung nicht widerstehen. Er und Verführerin Siria waren zwar klammheimlich gemeinsam ins Bad verschwunden, doch das laute Stöhnen hatte sie dann doch enttarnt: Die beiden hatten Sex! Das Offensichtliche wurde dann zusätzlich am nächsten Morgen von der Single-Lady bestätigt: "Also ganz ehrlich: Nico und ich hatten Sex. Ich denke, wir haben das beide sehr genossen."

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

