Katie Price zeigt sich erstmals nach neuen Beauty-Eingriffen

Sie hat es wieder getan! In den vergangenen Jahren hat sich Katie Price (45) als Boxenluder und Erotikmodel einen Namen gemacht. Seither schafft sie es immer wieder in die Schlagzeilen. Und das hat einen bestimmten Grund: Denn im Leben der Britin hat sich so einiges verändert. Vor allem ihr Äußeres optimierte sie zur Genüge. Erst kürzlich legte sie sich erneut unters Messer: Jetzt präsentiert Katie zum ersten Mal ihre neue Nase, neuen Lippen und Co.!

Fotos, die Mirror teilt, zeigen die 45-Jährige nahe einem Autofriedhof in Sussex. Dort holt die TV-Bekanntheit ihren Luxus-Schlitten ab, nachdem dieser erst kürzlich von der Polizei beschlagnahmt wurde. Dabei präsentiert sie jetzt erstmals die Ergebnisse ihrer jüngsten Schönheitsoperationen. Und diese sind nicht unerheblich: Neben einer Nasenkorrektur und einem Lippenlifting unterzog sich Katie zudem einer Wangenauffüllung. In einem lockeren, auffälligen Jumpsuit im Zebra-Print, den sie mit sommerlichen Slippern kombiniert, wirkt die fünffache Mutter sichtlich entspannt.

Ob das nun die letzten Optimierungen des einstigen Erotikmodels bleiben werden, ist jedoch zu bezweifeln. Vor wenigen Wochen hatte Katie ihre zahlreichen Eingriffe verteidigt und im Zuge dessen offen über ihre OP-Sucht gesprochen. "Jetzt, wo ich in meinen 40ern bin, werde ich so falsch aussehen und sein, wie ich es möchte", hatte sie im OK! Magazin klargestellt.

Getty Images Katie Price im April 2023 in London

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

TikTok / katieprice Katie Price im Juli 2023 nach ihrer Nasen-OP

