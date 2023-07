Nico Legat flirtet mit "Are You The One?"-Bekanntheit Karina

Was läuft denn da zwischen den beiden? Nico Legat hatte mit seiner damaligen Partnerin Sarah Liebich an Temptation Island teilgenommen. Doch der Treuetest war mächtig schiefgelaufen: Der Sohn von Thorsten Legat (54) war mit der Verführerin Siria Longo fremdgegangen. Deshalb war es nach der Show selbstverständlich aus mit Sarah – nun wirkt es aber so, als stürze sich der Tattooliebhaber nach dem ganzen Drama wieder ins Dating-Leben: Nico turtelt auf einem Festival mit Karina Bauer herum!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckt den Sohn des ehemaligen Kickers gemeinsam mit der Are you the One?-Bekanntheit auf dem Parookavill-Festival. Die beiden scheinen sich aber offenbar schon gut zu kennen: Ein Video zeigt, wie sie Hand in Hand über das Gelände schlendern. Zwischendurch halten sie sogar an, um sich ausgiebig zu umarmen. Augenscheinlich finden die Realitystars großen Gefallen aneinander – ob sich allerdings etwas Ernstes daraus entwickelt, wird sich noch zeigen.

Was Nicos Ex Sarah davon halten wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Doch für die gelernte Bankkauffrau wird es vermutlich keine große Rolle spielen, denn sie sei aktuell sehr happy und mache sich vor allem in Sachen Liebe und Partnerschaft keinen Druck: "Das halte ich mir erst mal offen. Ich bin zufrieden, so wie es im Moment ist", stellte sie gegenüber Promiflash klar.

Promiflash Nico Legat und Karina Bauer

Instagram / _carry_iwanowa_ Karina Bauer auf dem Parookaville-Festival 2023

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

