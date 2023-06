Nach "Temptation Island": Ist Sarah Liebich wieder vergeben?

Sarah Liebich spricht offen über ihr Liebesleben! Gemeinsam mit ihrem mittlerweile Ex-Freund Nico Legat nahm die hübsche Blondine an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil. Doch das Paar trennte sich noch vor dem finalen Lagerfeuer – denn ging Nico mehrfach mit der Verführerin Siria fremd. Beim großen Wiedersehen verriet die Bankkauffrau dann, dass sie mittlerweile jemand kennenlernt. Promiflash hakte deswegen genauer nach: Ist Sarah wieder vergeben?

Im Promiflash-Interview sprach 23-Jährige Klartext – und verriet, dass sie aktuell anscheinend keinen festen Freund hat: "Beziehungsstatus. Mein Hund schläft im Bett", witzelte Sarah. Sie wolle es aktuell locker angehen: "Das halte ich mir erst mal offen. Ich bin zufrieden, so wie es im Moment ist."

Während Sarah ihr Leben nach "Temptation Island in vollen Zügen genießt, schien es bei ihrem Ex und seiner Verführerin weniger gut zu laufen. "Wir haben noch ein bisschen geschrieben. Dann haben wir uns ein Wochenende später in Karlsruhe getroffen und das Wochenende zusammen verbracht", verriet Nico beim großen Wiedersehen. Letztendlich scheiterte die Romanze laut dem Techniker aufgrund der Entfernung. Siria selbst erklärte gegenüber Promiflash: "Nico und ich haben uns nach der Show getroffen, haben dann aber schnell gemerkt, dass es zwischen uns nicht passt. Es gibt kein böses Blut, wir sind einfach getrennte Wege gegangen."

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

