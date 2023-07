Prinzessin Beatrice und Edoardo genießen private Date-Night!

Prinzessin Beatrice (34) und Edoardo Mapelli Mozzi (39) genießen ihre Zweisamkeit. Im Juli 2020 waren die Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) und der Immobilienmakler in Windsor vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. Vor wenigen Tagen hatte das Pärchen mittlerweile seinen dritten Hochzeitstag – und den feiern Beatrice und Edoardo nun offenbar mit einem luxuriösen Trip nach St. Tropez!

Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo wurden am Mittwoch beim Verlassen des Promi-Hotspots Le Club 55 in St. Tropez gesichtet. Neue Paparazzi-Schnappschüsse, die Hello Magazine vorliegen, zeigen das Pärchen dort bei Sonnenuntergang auf einem privaten Steg. Für ihr romantisches Abendessen an der französischen Riviera trug die Royal-Lady ein Midikleid mit Rosenmuster und nudefarbene Ballettpumps. Ihr Gatte zeigte sich hingegen in einer hellbraunen Hose, einem klassischen weißen Leinenhemd und Wildleder-Slippern.

Wie verliebt das Pärchen nach wie vor ist, unterstreicht zudem ein süßer Instagram-Post, den Edoardo seiner Beatrice an ihrem Jahrestag widmete. "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag an die schönste Frau der Welt", schrieb der 29-Jährige zu einer Reihe von Fotos seiner Frau und fügte hinzu: "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den wir geteilt haben [...]."

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi

Getty Images Prinzessin Beatrice mit Edoardo bei einer Hochzeit, 2021

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi

