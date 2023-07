Ryan Reynolds gratuliert Sandra Bullock mit Nacktvideo!

Nackte Geburtstagsgrüße von Ryan Reynolds (46) an Film-Kollegin Sandra Bullock (59). Die beiden Hollywood-Stars spielten die Hauptrollen in der US-amerikanischen romantischen Komödie "Selbst ist die Braut". Sandra verkörperte die Rolle der Margaret Tate und Ryan die des Andrew Paxton. Die Filmrollen kommen sich ungewollt näher und werden am Ende ein Paar. Doch auch privat scheinen sich die Schauspieler bestens zu verstehen. Ryan gratuliert Sandra mit einem Nacktvideo der beiden zum Geburtstag.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die einzigartige und atemberaubende Sandra Bullock! Zu deinem Geburtstag dieses Jahr habe ich uns beiden Intimitätskoordinatoren geschenkt. Und eine Personalabteilung. Und Kleidung?", gratulierte der 46-Jährige via Instagram seiner Kollegin zu ihrem 59. Geburtstag mit einem Filmausschnitt. In dem Video stoßen die beiden splitterfasernackt zusammen und fallen zu Boden.

Auch Freundin Jennifer Aniston (54) widmete liebevolle Worte an das Geburtstagskind. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Regisseurin mehrere Schnappschüsse, die vorher noch nie gezeigt wurden. Sie verriet sogar Sandras Spitznamen. "Happy Birthday, Sand-a-La", schrieb sie nämlich zu einem der Bilder.

Getty Images Sandra Bullock und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Selbst ist die Braut", 2009

Getty Images Ryan Reynolds und Sandra Bullock im August 2011

Getty Images Ryan Reynolds und Sandra Bullock im Juni 2009

