Travis Scotts Konzert in ägyptischer Pyramide wurde abgesagt

Er muss einen Rückschlag einstecken. Travis Scott (32) war an der Planung des Astroworld-Festivals 2021 beteiligt. Bei einer Massenpanik waren damals zehn Menschen getötet und Tausende verletzt worden. Vor einigen Wochen hatte die Staatsanwaltschaft dann entschieden: Travis wird deswegen nicht angeklagt. Nun wollte der erfolgreiche US-Musiker ein Konzert in einer Pyramide in Ägypten geben – doch dieses Vorhaben ist nun gescheitert.

Zunächst hatte der Veranstalter die Absage des Konzerts dementiert, nachdem das ägyptische Syndikat für Musikberufe erklärt hatte, dass es Travis' geplantes Konzert nicht erlauben würde. Das Syndikat begründete diesen seltenen Schritt mit der Verletzung von "Traditionen" sowie mit Sicherheitsbedenken nach Travis' Astroworld-Festival. Nun aber doch die Absage! In der Erklärung von Live Nation auf Twitter heißt es: "Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Utopia-Show, die ursprünglich für den 28. Juli bei den Pyramiden von Gizeh in Ägypten geplant war, abgesagt wird. Leider kann die Show trotz größter Bemühungen aufgrund komplexer Produktionsprobleme nicht in der Wüste durchgeführt werden."

Erst vor wenigen Monaten machte der Ex-Freund von Kylie Jenner (25) mit anderen Negativschlagzeilen von sich reden. Der Musiker soll einem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Das berichtete die Polizei im März gegenüber PageSix.

Travis Scott, Mai 2023

Travis Scott, Musiker

Travis Scott, Rapper

